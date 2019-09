Galli: “Giampaolo ha bisogno di tempo e sostegno, ma con i viola è gara da tre punti”

È giorno di vigilia anche in casa rossonera, non un ambiente dei più semplici nelle ultime settimane. L’ex difensore del Milan Filippo Galli, interpellato sul significato della gara di domani tra Fiorentina e rossoneri, ha parlato così ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Giampaolo è nuovo, tanti acquisti sono arrivati soltanto alla fine. Il Milan ha bisogno di tempo e sostegno. La gara coi viola? È una partita da tre punti. Il Milan gioca in casa e mi auguro che possa vincere per dare tranquillità ai ragazzi e all’allenatore”.