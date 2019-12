Galli: “Ieri la migliore prestazione di Boateng? Mi domando dove si possa arrivare allora…”

L’ex viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio: “Prendo il risultato e me lo porto a casa. Una squadra che va piano, la Fiorentina, ha trovato una squadra che ieri andava più piano di lei, l’Inter. Mi sembrava di vedere la gara contro la Juve di settembre. Prendo il punto, ma sono molto preoccupato dalle prestazioni e dalla partita. Alcune individualità mi preoccupano molto. Sono soddisfatto per il pareggio, ma se fossi in Montella sarei molto preoccupato. Il pareggio non scaccia i problemi della squadra. In difesa per fortuna che c’era Pezzella, perché gli altri non hanno convinto. A centrocampo la Fiorentina non teneva le posizioni ed era scoordinata. Guardando all’attacco, un Chiesa così non serve a nessuno, nemmeno a se stesso. Boateng secondo molti ha fatto ieri la migliore prestazione? Mi domando dove si possa arrivare allora… Sono preoccupato perché contro questa Inter con i giri del motore così bassi bastava avere un 15% di ritmo in più e potevi anche vincere la partita. Un’Inter così quando la ritrovi? Le occasioni viola? Le uniche parate di Handanovic sono su tiri da fuori area, molto belle tra l’altro, su Badelj e Castrovilli. Nel primo tempo sono arrivati sette-otto cross, ma per chi? I difensori nerazzurri sono alti più di 1 metro e 90 e siamo andati a fare i cross…”.