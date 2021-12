Galli: “Viola non pronti alla cessione di Vlahovic. Callejon sorprendente”

Il giornalista Riccardo Galli ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic e dell'ottimo momento di Josè Callejon

Sull'attaccante serbo: "Secondo me la Fiorentina non è pronta a lasciar partire Vlahovic a gennaio. Se dovesse ricevere veramente la telefonata degli 85 milioni, deve capire se a giugno quel prezzo possa essere raggiunto o meno. Però farne a meno ora mi sembra complicato. Ovviamente il sostituto non sarà mai alla sua altezza, perché di Vlahovic al momento in Europa ce ne sono pochi".