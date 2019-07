Galli: “Boateng lo vedo dietro a Vlahovic e Chiesa. Lirola prezzo esagerato”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto in giornata ai microfoni di Lady Radio per commentare le ultime vicende ed il mercato in casa Fiorentina:

“Direi che per le sue caratteristiche Boateng sia un profilo giusto per la Fiorentina a cui servono giocatori di esperienza come il ghanese. Non so se sia stato acquistato come rinforzo a centrocampo o per l’attacco, sicuramente è un giocatore molto duttile. Penso che Montella lo sfrutterà più in attacco vista la sua età e un ruolo molto dispendioso come quello della mezz’ala. Me lo immagino dietro due punte come trequartista centrale.

Vlahovic? Servirà affiancargli una spalla d’attacco al giovane serbo. In America si è messo sicuramente in mostra.

Chiesa la seconda punta l’ha già fatta in passato. Può giocare ovunque e mi piacerebbe vederlo assieme a Boateng e Vlahovic a formare il nuovo attacco viola anche se scommettere su Vlahovic per tutta la stagione potrebbe rivelarsi un azzardo.

Spendere tutti quei milioni per Lirola lo ritengo esagerato. E’ vero, il prezzo dei giocatori lo fa il mercato e magari Lirola vale davvero certe cifre ma credo che le priorità della Fiorentina, a livello di acquisti, siano altre”.