Galli: “Al mercato chiedo un centrale. Portiere? Investirei su un italiano”

"Quando si inizia con una programmazione, cosa che non vedevamo negli ultimi anni, non possiamo essere che felici. Italiano ha fatto vedere di essere molto bravo e valorizzare il patrimonio. La società sta lavorando bene, tutti noi ci auguriamo che il 2022 sia ancora più ricco di soddisfazioni. Esterni? Di fronte alle cifre che si facevano su Berardi ero molto titubante. Credo, invece, che Ikonè possa avere un grande futuro davanti e far ricredere gli scettici. Mercato? Secondo me ci serve un difensore che abbia cultura calcistica. Abbiamo due difensori molto bravi come Milekovic e Quarta e lo stesso Igor sta dimostrando il suo valore, però abbiamo bisogno di un leader difensivo. Troppo spesso abbiamo subito dei gol con la difesa posizionata in malo modo. Non serve un investimento, ma un giocatore che sappia valorizzare i propri compagni di reparto. Un regista difensivo. Oltre a questo poi un’alternativa a Vlahovic. Portiere? Io se dovessi fare un investimento andrei su un italiano. Abbiamo troppi stranieri in rosa. Serve mettere le basi per il futuro a lungo termine e andare su un nazionale credo sia la scelta migliore in questa direzione. Dragowski è bravo, però non so se posso fidarmi visto le sirene che ci sono su di lui…"