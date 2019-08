Galderisi sul Napoli: “Contro la Fiorentina grandi cose, ora le conferme”

Il tecnico Giuseppe Galderisi è intervenuto su TMW Radio:

La spavalderia con cui si è presentato Lozano è uno stimolo, ma secondo me non giocherà titolare contro la Juventus. Il Napoli in questo momento ha bisogno di dare conferme a quello che ha fatto vedere contro la Fiorentina. Gli azzurri in questo momento fa paura, ha equilibri e certezze che la Juventus ad oggi non ha. È un rebus, il Napoli ha una grande opportunità.