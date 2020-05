Galbiati non cambia idea: “Sempre detto, Chiesa andava venduto l’estate scorsa”

L’ex viola Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio:

Chiesa? Io rimango della mia idea: l’avrei dato via appena è arrivato Commisso. Se ci sono offerte che la società reputa congrue, con moneta sonante o magari giocatori interessanti che possono essere d’aiuto, lo cederei senza alcun problema. Farebbe più comodo avere soldi, così li spendo come voglio, ma sento anche nomi di calciatori che potrebbero far comodo al progetto Fiorentina, quindi dico perché no. Il cambio Biraghi-Spinazzola lo farei subito, prenderei anche Florenzi. Ma Nainggolan e Rugani sono per me i due nomi più interessanti tra le possibili contropartite. De Paul avrebbe l’età giusta ma sappiamo tutti che la bottega Udinese costa.