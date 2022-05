Galbiati: “Niente calcoli, facciamo 6 punti. Giocare dopo è un grande vantaggio”

C'è anche un'interessante considerazione su Ikoné

"Calcoli Europa? Io sono per non farne, facciamo sei punti e poi vediamo dove ci troviamo in classifica. Questo campionato ha dimostrato di poter essere sorprendente. Le assenze pesano, però chi subentra non fa mancare un briciolo del suo massimo impegno. La vittoria contro la Roma è un ottimo viatico per affrontare le ultime due partite. Ikoné? Se non riesce ad ambientarsi quando la squadra si ritroverà dopo le vacanze ci sarà da preoccuparsi, ma diamogli tempo fino ad allora, quando comincerà ad essere un po' tardi. Contro la Juve non mi aspetto nessun regalo, né spero che vengano a Firenze a fare una scampagnata. Se potranno farci uno sgambetto, lo faranno. La non contemporaneità è un'assurdità del campionato italiano, noi stessi probabilmente giocheremo contro una squadra già salva. Giocare dopo è un vantaggio, non c'è nulla da fare".