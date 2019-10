Galbiati: “Montella poco coraggioso, le palle gol non sono state frutto del gioco”

La Fiorentina nel primo tempo ha avuto due occasione, ma nonostante ciò le due palle gol di Lirola e Castrovilli non sono venute da un gioco molto fluido da parte della squadra di Montella. Il Brescia ha messo in difficoltà la Fiorentina con gli inserimenti di Bisoli e Dessena nella prima frazione di gara. E’ vero che la Fiorentina inizialmente ha fatto fatica col 4-3-3, ma alcuni calciatori nelle fasi iniziali del campionato erano al 20-30%. Montella con i cambi non ha avuto molto coraggio contro la squadra di Corini.