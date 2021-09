Galbiati: “La Fiorentina ha fatto un buon mercato. Vlahovic? Andrà via”

L'ex giocatore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato anche della Fiorentina e del futuro di Dusan Vlahovic

Roberto Galbiati, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Stadio Aperto, parlando anche della Fiorentina. Queste le sue parole: "La Viola ha fatto una campagna acquisti oculata, con due ottimi innesti. Credo ci voglia qualcosa in più però per puntare all'Europa".