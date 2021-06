Galbiati: “Dragowski? Non lo cederei, ha salvato la Fiorentina con Vlahovic”

Galbiati: "Non cederei Dragowski"

L'ex calciatore della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha commentato i movimenti di mercato del club toscano: "Lirola ha fatto bene al Marsiglia soprattutto per il ruolo in cui ha giocato, da esterno destro di centrocampo nel 3-4-3. Personalmente in caso di mancato accordo coi francesi me lo prenderei volentieri. Dragowski capisco idee allenatori però non ha piedi malvagi. Ricordiamoci che quest'anno chi ha salvato la Fiorentina è stato lui insieme a Vlahovic. Sinceramente fossi nella Fiorentina non mi priverei di un portiere come il polacco".