Galbiati: “Col Bologna è uno scontro diretto. Italiano, metti dentro i migliori”

Una lettura sulla sfida del Dall'Ara in programma domenica

"Sarà sicuramente una bella partita, se possibile vedere lì il Bologna in classifica stupisce di più rispetto alla Fiorentina. Senza Arnautovic i rossoblu perdono il proprio riferimento, ma non toglie che quella di Mihajlovic sia una rosa estremamente interessante. Italiano si sta adattando, sta imparando anche a gestire insieme alla sua squadra. Contro la Samp li ho visti abbassare i giri del motore. Chi farei giocare sulle fasce? Gonzalez e Saponara, a piedi invertiti. E in difesa? Igor non sta demeritando, ma in una partita così importante dentro i migliori: Quarta e Milenkovic. Un pareggio non mi dispiacerebbe, se arrivasse per la prima volta".