Galbiati: “Bonaventura non è sereno, adesso ci si rialza male. Quando ricapita?”

Due sconfitte consecutive maturate all'ultimo secondo

"Ci si rialza male perché è la seconda sconfitta consecutiva: inizia a diventare un problema. Domenica poi ci sarà un brutto cliente. Abbiamo perso una grande occasione ieri perché difficilmente ritroveremo una Juve con così tanti problemi. Non si può prendere un gol in contropiede al 90′ in casa. Il meno colpevole in quell’occasione è Venuti, ma prima ci sono errori nei posizionamenti e di mancati interventi. Ikoné? Nelle ultime due partite è stato il migliore. Stiamo trovando un giocatore importante. Non ha il gol nel suo dna, ma se trovasse anche quello diventerebbe un giocatore notevole. Bonaventura ultimamente è in calo e lo dimostra anche l’espulsione col Sassuolo. Non è tranquillo e ieri non mi dato di essere quello che conosciamo, al di là dell’errore a porta vuota. Milenkovic e Igor hanno fatto buona guardia anche grazie anche alla Juventus che è stata inesistente in fase offensiva”.