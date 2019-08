Gli incastri di bilancio nello scambio tra Gabbiadini e Simeone, e le necessità tattiche di Montella

C’è una suggestione che sta balenando nei pensieri di Daniele Pradè: scambiare Giovanni Simeone con Manolo Gabbiadini. Uno scambio che, tra questioni tecniche e di bilancio, potrebbe fare comodo alla Fiorentina quanto alla Sampdoria. Perché il tempo del Cholito, a Firenze, non è finito, ma la sua forza all’interno del progetto è sicuramente messa in discussione a prescindere dai gol estivi. Certo, l’attaccante blucerchiato non rappresenta una certezza e, dopo essere stato vicino lo scorso inverno, potrebbe tornare in auge con insistenza affiancato alla maglia viola.

In primo luogo, bisogna considerare il fattore economico. Simeone ha rappresentato uno degli acquisti più onerosi della gestione Della Valle, messo a bilancio per 16 milioni di euro di cartellino (esclusi i bonus, fino a 2milioni) più il mezzo milione di commissione al suo entourage, capitanato dalla zia Natalia e da Leo Rodriguez. Calcolando l’ammortamento, la Fiorentina non potrebbe cederlo a bilancio per meno di 10 milioni di euro, onde evitare una minusvalenza. La Sampdoria, dal canto suo, ha versato nelle casse del Southampton 3 milioni di euro per il prestito e 12 per l’obbligo di riscatto, riportando definitivamente Gabbiadini in Italia questa estate. Contratto fino al 2023. Una situazione di maggiore esborso, almeno in termini prettamente finanziari e di bilancio. Anche qui risiede la complessità della trattativa.

Passando al campo, e considerati gli arrivi di Badelj e Pulgar – che aprono a una soluzione, specialmente a partita in corso, di transizione a una trequarti a tre – l’arrivo di Gabbiadini amplierebbe le soluzioni a disposizione di Montella, alzando il tasso tecnico. Interrogativi, però, sulla costanza di rendimento. Quattro reti in 18 partite, nella seconda parte di stagione, per il classe ’91 in blucerchiato. E attese disattese negli ultimi anni. Il piede non si discute, l’apporto complessivo sì. Toccherebbe all’Aeroplanino far volare Gabbiadini.

CONOSCIAMOLI MEGLIO

