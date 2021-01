G. Rossi: “Vlahovic ha qualità, farà gol anche di destro. E la Fiorentina risalirà la classifica”

L’ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi, attualmente in forza al Real Salt Lake negli Stati Uniti, è stato ospitato dal Pentasport in onda sulle frequenze di Radio Bruno per una chiacchierata a tutto tondo (anche) sui temi di casa viola. “Se il mio legame con Firenze è più forte di quello con il Parma? Certo, certo. Ormai ogni domenica mi alzo e guardo il risultato della Fiorentina, cerco sempre di vedere le partite. Ho 33 anni e ho tanta voglia, il calcio è nel mio sangue, ho fatto tanti sacrifici per arrivare a questi livelli per cui non è il momento di lasciare andare questo sogno. Ho una bambina in casa e vorrei che potesse vedermi giocare in campo, sentire le emozioni che i miei genitori e mia moglie hanno provato in passato”.

Su Vlahovic: “Vlahovic? È giovane, ma ha qualità, ha segnato tanto su rigore ma per battere i rigori ci vuole coraggio e il fatto che un 20enne come lui lo abbia è da considerare. Se tiene i piedi per terra, e li ha per terra mi sembra, e continua a lavorare, perché ha molti compagni che possono dargli una mano, può diventare molto forte. I mancini? Hanno un bel modo di accarezzare la palla, credo che lui abbia un bel sinistro, mi ricordo ad esempio quello con l’Inter dell’anno scorso. Mi è rimasto proprio impresso. L’uso del destro? Capirà che avere più armi per fare gol lo aiuterà a farne di più. Studierà i grandi attaccanti, si allenerà e farà tanti gol anche di destro“.

Sulla classifica della Fiorentina e sul Presidente Commisso: “La classifica? La Fiorentina può fare di più, però non è facile cambiare allenatore durante l’anno. C’è tempo ancora, la rosa merita di più. Il 2-1 con il Crotone è stato fondamentale, vedrete che piano piano la Fiorentina salirà. Commisso? Piano piano otterrà quello che vuole, ma certo ci vuole più pazienza. È bello vederlo e ascoltarlo, si vede che è molto appassionato. Immagini come quella dei palleggi con Vlahovic sono molto belle. Siamo fortunati ad avere uno come lui come Presidente, perché è uno molto coinvolto”.