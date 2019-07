G. Rossi: “Commisso, che personaggio! Il tridente con Gomez e Cuadrado un vero rimpianto”

L’ex attaccante gigliato Giuseppe Rossi ha parlato con i giornalisti che da Firenze si trovano attualmente a New York al seguito della truppa viola. Ecco le sue parole:

Non ho la fortuna di conoscere personalmente Rocco Commisso, di sicuro è stata una gran bella cosa veder arrivare in Serie A un italo-americano come presidente, poi lui ha fatto la storia qui a New York nel calcio, spero ci riesca anche a Firenze. Quando dice una cosa, la realizza. La situazione di Chiesa? Non voglio entrare in questioni personali, gli consiglio solo di rimanere tranquillo e stare con la propria famiglia, sul campo ha dimostrato di essere già molto bravo. Firenze e a Fiorentina sono nel mio cuore, ho ancora casa lì e spesso la mia famiglia mi chiede di tornare per vivere nuovamente la città. E poi ancora oggi, quando incontro i tifosi viola, mi ringraziano per la tripletta alla Juve. Quello era davvero un gran gruppo, quanti bei ricordi… Pradè? Se mi chiama rispondo per dargli un grande in bocca al lupo. Io mi sto allenando e mi sento un calciatore, sono ancora giovane e posso dare tanto. Un vero peccato che il tridente con me, Gomez e Cuadrado si sia visto così poco, avremmo potuto fare tanto…