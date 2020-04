G.Galli su Commisso: “Firenze ha fatto 13”. E racconta: “Allenavo, me lo son trovato in campo…”

Nel corso di un’intervista a Il Corriere dello Sport, l’ex viola Giovanni Galli ha ricordato il presidente del Bologna Gazzoni scomparso in questi giorni (LEGGI QUI). Galli ha ricordato con gioia che, proprio grazie a lui, il centro sportivo di Casteldebole è intitolato a suo figlio Niccolò tragicamente scomparso per un incidente. E poi ha parlato di Rocco Commisso: L’ex portiere è convinto che con lui la Fiorentina abbia fatto 13 e che presto tornerà nelle posizioni che contano del calcio. Come Saputo a Bologna, Rocco vuole investire sulle infrastrutture. E poi ha raccontato di quando un giorno, mentre allenava i suoi ragazzi della scuola calcio, ha visto un capannello di persone: c’erano Commisso e Barone che poi sono entrati in campo e hanno salutato i suoi ragazzi (LEGGI QUI).