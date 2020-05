G. Galli: “Stadio? Temono che Commisso voglia guadagnarci, ma lo stadio non lo porterà in America”

L’ex viola Giovanni Galli a Lady Radio ha analizzato lo scambio di punti di vista fra Di Giorgi-Franceschini (LEGGI QUI) sul tema stadio Franchi:

Da una parte c’è la Di Giorgi, fiorentina, che ha a cuore la vicenda. Dall’altra c’è Franceschini che non vuole accontentare Firenze di fronte a tutta l’Italia. Ma qui c’è una persona che vuole aumentare il valore di uno stadio, come a Torino quello stadio anche dopo 99 anni della concessione resta alla Juventus. Bisognerebbe guardare l’obiettivo, non chi ci fa bella figura. Restauro? Partendo da zero si risparmia di sicuro ma cercano ancora la soluzione migliore per ora. Lo stadio Franchi senza la Fiorentina sarebbe un costo per il Comune, anche per il rugby ha bisogno di restyling e si rischia di fare come il vecchio Filadelfia che alla fine è stato buttato giù. Con lo stadio nuovo da un’altra parte hai meno problemi e spese.