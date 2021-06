G. Galli: “Fonseca e Garcia hanno filosofia, ma ora serve la garanzia Ranieri”

Il tecnico di Testaccio offrirebbe alla Fiorentina quello di cui, secondo Galli, la società avrebbe bisogno in questo momento

Intanto bisognerebbe conoscere i particolari fino in fondo. Una notizia del genere ti colpisce allo stomaco, eravamo ripartiti con un grande messaggio. Dobbiamo renderci conto che se un procuratore agisce anche da mediatore di certe operazioni, allora è giusto che venga retribuito di conseguenza. Il nuovo allenatore? Sia Garcia che Fonseca hanno avuto un'esperienza non esaltante a Roma. Sono uomini che hanno una certa filosofia di calcio, ma mi sembra che il momento sia difficile, particolare. Io andrei dunque sull'usato sicuro, su quello che mi può dare più garanzie nell'immediato. Parlo di Ranieri, che conosce l'ambiente e si fa scivolare tutto addosso. Ha sempre portato il risultato a casa. Anche io avrei voluto un allenatore con cui costruire per quattro o cinque anni, ma con così tante incertezze io non andrei a cercarmene un'altra.