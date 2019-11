G. Galli: “Fiorentina squadra normale, non da Europa. Adesso va trovata identità”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto così oggi a Lady Radio dopo la pesante sconfitta della Fiorentina di Cagliari:

Credo che quella viola sia una squadra normale, non da primi sei posti. Poi per carità, può succedere di tutto. Con questo organico non è da Europa, poi se davanti le squadre inciamperanno o crolleranno è logico che dovrai essere bravo a cogliere l’occasione. Parlare di Europa in questo momento è troppo. C’è da trovare identità, squadra… Ora non ti puoi permettere di dire ‘mi mancava quel giocatore’. La squadra deve essere organizzata, con equilibri, deve conoscere i propri pregi ed i propri limiti. Ieri quelli del Cagliari avevano una velocità doppia rispetto ai giocatori viola.