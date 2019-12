G. Galli: “Fiorentina costruita in fretta, Montella uno dei responsabili. Torino favorito”

Intervistato da torinogrnnata, l’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato della squadra viola e della partita di domenica pomeriggio contro il Torino:

Ci mancava solo che la Fiorentina non passasse il turno in Coppa Italia, con tutto il rispetto per il Cittadella. La Fiorentina sta viaggiando in un’altra dimensione in questo momento perché è una squadra che in estate è stata costruita troppo in fretta perché c’è una nuova proprietà dal 6 giugno per cui le difficoltà ci stanno. Aveva infatti perso le prime di campionato con Napoli e Genoa perché non aveva giocatori e con il Napoli non aveva neppure meritato di perdere, mentre con il Genoa si sarebbe dovuta evitare la sconfitta. Poi, forse, i due pareggi con Atalanta e Juventus e le tre vittorie consecutive, Sampdoria, Milan e Udinese, avevano illuso, ma è una squadra che non so se sia da decimo posto o giù di li, però, non credo che possa aspirare a molto di più. Nel momento in cui aveva recuperato tutti gli effettivi la squadra aveva risposto molto bene poi c’è stata la squalifica di Ribéry, l’infortunio di Pezzella e adesso la situazione di Chiesa che sta creando un po’ di problemi ed è logico che, sommato a ciò che dicevo prima: squadra fatta di corsa, qualche errore sia stato commesso. Per quest’anno la Fiorentina deve fare un percorso di crescita, deve comprendere quali sono i pregi e i difetti e su questi costruire la squadra dell’anno prossimo. Diciamo che anche loro sono in linea, anche se certe prestazioni non si spiegano.

La Fiorentina è una squadra indecifrabile, come dicevo, aveva trovato l’equilibrio subito dopo le prime due partite giocando con due punte, per la precisione false punte perché né Chiesa né Ribéry sono attaccanti veri, ma dopo la crescita non c’è stata e la squadra si è un po’ frenata un po’ per la squalifica di Ribéry e un po’ per gli infortuni successivi e in più essendo sta allestita in fretta ha dei limiti logicamente. Ha pregi e difetti come tutte le squadre e adesso, secondo me, dovrà valutare i giocatori che ha e prendere le giuste decisioni sui giocatori che sono adatti e su quelli che non sono adatti al gioco di Montella, sempre che Montella rimanga alla guida della Fiorentina. Lui è uno dei corresponsabili, ma non è il responsabile dei problemi.

In caso di sconfitta con il Torino, Montella rischia l’esonero? Non lo so. La vittoria di martedì in Coppa Italia con il Cittadella ha rasserenato un po’ gli animi, ma non le si può dare un valore assoluto. Ovviamente se avesse perso sarebbe stato un altro discorso. La vittoria ci mancherebbe altro se non fosse arrivata nel quarto turno di Coppa Italia, in caso contrario buonanotte perché se la Fiorentina fosse stata eliminata in casa dal Cittadella, con tutto il rispetto che ho per questa squadra che non era schierata neppure con la formazione titolare sarebbe stato veramente un problema. Il problema è che le prossime tre partite saranno con il Torino fuori e poi con l’Inter e la Roma in casa e credo che questo determinerà il futuro di Montella. Un pronostico su Torino-Fiorentina? Non lo so, non ho mai fatto la schedina in vita mia proprio perché non indovino mai. Non ho idea. Penso che il Torino abbia qualche chance in più anche visto e considerato che alla Fiorentina mancano tanti giocatori.