G. Galli: “Comincerei a cercare un altro difensore. Kokorin? Prima o poi…”

Il commento anche sull'importanza di Bonaventura

"Con la Salernitana c'era veramente tutto da perdere, le difficoltà erano dietro l'angolo e la Fiorentina ha avuto l'atteggiamento giusto. Il risultato è rotondo, anche se il portiere ospite ha grosse responsabilità sui primi due gol. Al contrario, il nostro portiere risponde sempre presente (Terracciano, ndr). Il Sassuolo si sta ritrovando, ha vinto in trasferta contro squadre importanti come Juventus e Milan, Dionisi è stato bravo e paziente. Sarà una partita in grado di darci indicazioni importanti sull'attendibilità della classifica attuale. La graduatoria a gennaio dà un'idea su quello che va ad essere il resto del campionato, quindi tutte le squadre lotteranno per un obiettivo definito per qualche mese. E poi il Verona, che offre risultati rocamboleschi e rimonte a favore e contro. Italiano ha utilizzato più o meno tutti tranne Kokorin. Ecco, prima o poi lo dovranno far vedere, perché altrimenti venderlo diventa difficile. Il Benevento ha Lapadula , il capocannoniere della Serie B, quindi merita attenzione e considerazione. Ikoné? Molto interessante, brevilineo, forte sulle gambe. A me sembra che venga anche molto dentro il campo, può rivelarsi molto importante. Bonaventura è un calciatore atipico, non è semplice trovare un suo vice. Comincerei piuttosto a pensare ad un difensore, non si può contare sempre sul fare tre o più gol per vincere".