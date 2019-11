G. Galli: “Col Parma punto non semplice. Viola attenuanti e responsabilità, ma no alle polemiche”

Queste le parole dell’ex viola Giovanni Galli a Lady Radio:

L’avevo detto in settimana che il Parma era una squadra difficile da affrontare, perché è una formazione che si difende bene e attacca bene in contropiede. Karamoh e Gervinho sono attaccanti velocissimi e se ti attaccano nella profondità di colpiscono e poi li contrasti male. I giocatori del Parma si coprono bene e buttano il pallone là davanti. Per la Fiorentina sarà sicuramente più facile vincere a Parma al ritorno. Ieri la squadra di D’Aversa era tutta schierata dietro e pronta a colpire in velocità. Penso che la Fiorentina con le sue assenze e difficoltà alla fine sia riuscita ad ottenere un punto non semplice. Oggi non mettiamo il dito nella piaga, era una gara difficile e c’erano delle attenuanti per le assenze, anche delle responsabilità certo, ma non è questo il momento di fare polemica.