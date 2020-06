G. Galli: “Benitez in grado di gettare le basi”. E mette in guardia la Fiorentina

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio:

Potremo giudicare l’operato di Iachini dopo 2-3 partite. La Fiorentina deve costruire una squadra importante per il presente e per il futuro. L’unico allenatore che ha dimostrato di essere in grado di gettare le basi è Rafa Benitez. Ha già allenato in Serie A, quindi ha già un po’ d’esperienza.

Brescia? Sarà rimaneggiato e sa di essere vicino alla retrocessione, ma possono essere queste le partite più pericolose perché gli avversari non hanno niente da perdere e la Fiorentina è costretta a vincere.