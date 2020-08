G. Banchelli: “Serve attaccante esperto. Firenze giusta per Nainggolan”

L’ex attaccante della Fiorentina, Giacomo “Pomodoro” Banchelli, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

A prescindere da Vlahovic la Fiorentina deve acquistare un attaccante da almeno 15 gol a campionato. Serve un giocatore esperto, capace di farlo crescere. Tre attaccanti non bastano, considerando anche l’età di Ribery. Pavoletti? Prima dell’infortunio garantiva la doppia cifra. Vlahovic deve sapere che, se vuol fare l’attaccante titolare della Fiorentina, è sottoposto alla pressione dei tifosi in caso di qualche partita senza segnare. Nainggolan? Secondo me la piazza di Firenze sarebbe giusta per lui.