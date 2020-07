Furto a casa Ribery, non c’era l’allarme. Rubati due Rolex e altri oggetti preziosi: i dettagli

I ladri in casa di Ribery (GUARDA CHE DANNI HANNO FATTO), scrive Quiantella.it, hanno agito tra le 11.30 di sabato e le 1.20 di stamani (lunedì 6 luglio) quando il francese è rientrato dalla partita con il Parma. Per entrare hanno forzato una porta finestra che dà sul giardino, quindi hanno manomesso il sistema di videosorveglianza. Ribery non aveva attivato l’allarme collegato al 112. Hanno portato via due orologi Rolex, un bracciale di Cartier della moglie Wahiba, vari monili in oro e dieci borse di marca.