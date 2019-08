Frey: “Ribery? Come fosse già a casa. Sembra di rivivere i nostri anni: il salto di qualità…”

Ribery è pronto. Non ha dubbi Sebastian Frey, che lo ha sfidato in Champions League con la maglia della Fiorentina. Ecco un estratto delle parole di Seba a Tuttomercatoweb:

“L’ho sentito, ed è molto contento della scelta. Firenze gli è sempre piaciuta, da quando abbiamo giocato contro in Champions. Mi diceva che si stava bene. Poi lui si adatterà in fretta: è un giocherellone, nel senso buono. Continuerà a stupirvi, sotto tanti punti di vista. A prescindere da quello che si dice di lui non è affatto stupido, anzi: Franck è una persona molto intelligente. Guardate, parla già italiano, e ha già saltato il discorso dell’adattamento, è come se fosse già a casa. Deve solo esprimere le sue qualità in campo ma questa per lui sarà la cosa più facile.

Difficoltà? Non penso. Dopo 2-3 partite il pubblico si sarà innamorato di lui. Nonostante l’età è ancora in grado di far la differenza. E aggiungo: la sua presenza aiuterà Federico Chiesa a crescere. Il suo altruismo, la sua qualità e la sua esperienza saranno fondamentali proprio nell’aiutare i giovani talenti. Questo acquisto è un segnale importante da parte della nuova proprietà della Fiorentina. Stiamo rivedendo in questa Fiorentina quella dei nostri anni, dove i Della Valle con acquisti proprio come il mio, di Toni, Jorgensen, Fiore, giovani come Pazzini e Bojinov stava ponendo le basi per un bel ciclo, mancava poco per il salto di qualità per competere contro Juve, Inter, Milan, Roma. Questo salto non è stato fatto e da lì c’è stato il declino, fino alla rottura totale fra piazza e proprietà nell’ultimo anno. Per il bene della Fiorentina è stato giusto cambiare, ma bisogna ringraziare i Della Valle per quello che hanno fatto, perché hanno riportato la Fiorentina a un livello europeo”.