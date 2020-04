L’ex viola Seba Frey ha parlato su Instagram in una diretta insieme ad Alberto Gilardino:

Toldo? Non mi è mai pesato niente, a Parma sono arrivato dopo Buffon. Non mi sono mai sentito secondo a nessuno. A Toldo e Buffon voglio bene, Francesco è un grandissimo amico: li rispetto, ma ognuno fa il proprio percorso. Pagliuca? Un mostro, era un grande professionista e mi ha aiutato tantissimo. Dragowski? Parlo tutti i giorni di lui, ci fidanzeremo (ride ndr). Lavora bene e si allena bene, sta facendo un grande campionato. Gila allenatore? Lo vedo come uno alla Iachini, che vuole il rapporto coi giocatori. Prandelli? E’ tornato in Italia al Genoa dove le cose non erano facili, credo che ora abbia pretese a livello di progetto prima di ripartire. Vargas? La prima stagione doveva adattarsi, ma aveva una grande forza fisica e ottima capacità di cross. L’ultimo anno a Firenze sono stato colpito da Corvinovirus, mi ha costretto ad andare via. Castrovilli? L’ho scoperto a Firenze quest’anno, se tiene la testa sulle spalle farà benissimo perchè ha un potenziale enorme. Ribery? C’ho giocato in nazionale, è fenomenale. Nella Fiorentina vale come Ibrahimovic al Milan, non vedo l’ora che torni in campo. Lobont? Siamo amici, ci sentiamo spesso. Allena in Romania, è portiere storico della Romania. Cena ex viola? La organizzeremo presto e in futuro parlerò con la società anche per altre cose. Fiorentina-Roma 4-1? Facemmo una cena di squadra il giovedì prima, la società ci voleva multare. Parlammo col club, grazie alla vittoria non ce la fecero più”.