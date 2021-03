Frey: “Fiorentina, la miscela non c’è. Ora investimenti importanti”

Intervenuto a Parmalive.com, il doppio ex Seba Frey ha commentato così il 3-3 fra Fiorentina e Parma:

Il pareggio? Firenze ci sono state anche emozioni, tenacia e coraggio. Vedo una Fiorentina in difficoltà, la miscela non c’è stata. Le aspettative non erano per niente quelle, bisogna ricominciare e ricostruire per portare la squadra in alto a livello europeo. Bisognerà investire soldi importanti.