Frey dà il benvenuto a Gattuso: “Avevamo bisogno di una persona come te”

L'ex portiere viola accoglie il nuovo allenatore viola

"Grinta, fame, voglia di vincere e puntare in alto. Rino sa come lavorare sodo, con impegno, sudore e sacrifico per raggiungere grandi obiettivi. Sono sicuro che sulla nostra panchina farà bene. Avevamo bisogno di una persona come te: benvenuto a Firenze e alla Fiorentina Mister".