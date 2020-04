Frey: “A Vargas voglio tanto bene ma l’ho mandato a …”

Sebastian Frey, durante la diretta Instagram con Liverani, ha parlato anche di Vargas:

Vargas l’ho mandato a cagare tre giorni fa, non vuole fare la diretta perché dice che si vergogna e non parla più italiano. E quando mai l’ha parlato? Gli voglio un gran bene, è un grande, un buonissimo ragazzo. Sto provando a convincere Lupatelli a farsi Instagram per averlo in diretta, con lui sarebbe fantastico.