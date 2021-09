Freitas: “Rinnovo Vlahovic? Tempi non favorevoli al club. Su Milenkovic e Pjanic…”

Parla l'ex dirigente viola

Redazione VN

Carlos Freitas, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a Rtv 38. Le sue parole:

"La Fiorentina ha preso un allenatore che sta rendendo facile il difficile. Italiano sta esaltando le qualità dei singoli e sta recuperando alcuni di loro, come Saponara, Benassi e Callejon, che erano stati scartati o erano finiti ai margini. È una squadra che è già diventata squadra. Saponara è un ragazzo speciale, ha bisogno di un allenatore che lo coccola e gli dà attenzioni in più, Italiano evidentemente ha qualità che lo avvicinano prima all'uomo e poi al calciatore".

"Rinnovo Vlahovic? Il giocatore ha tutte le carte in mano. O la Fiorentina gli fa un contratto che lui giudica adeguato e la squadra continua a crescere, oppure se ne va. I tempi non sono favorevoli alla società, perché al termine della stagione avrà solo un anno di contratto e con questa crisi non sarà semplice ricevere offerte da capogiro".

"Nastasic? Giocatore di esperienza, ci sta in una rosa che ha valori in salita come Igor, Quarta e Milenkovic, può aiutare in momenti di difficoltà, prendere la maglia e non tremare. Perché Milenkovic ha firmato solo per un anno? Da lontano dico che c'è stato un rinvio della cessione e con un questo accordo ringrazia la società".

"Pjanic? Mi hanno detto che c'era la possibilità di venire alla Fiorentina. Torreira ha conoscenza reciproca con Pradè dai tempi della Sampdoria, questo dettaglio può essere stato decisivo nel prendere l'uruguaiano e non il bosniaco. Plata? Ha qualità, ma è discontinuo ed è andato a giocare in B spagnola, bene che la Fiorentina non lo abbia preso".