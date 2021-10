Frecciatina a DV9? Biasin: “Lautaro conosce il “rispetto”. Si chiamano scelte”

Il commento del giornalista sul rinnovo di contratto del centravanti argentino

Il noto giornalista di Libero, Fabrizio Biasin , ha commentato su Twitter la notizia del rinnovo di Lautaro Martinez . Argomento, quello del rinnovo di contratto, che riguarda molto da vicino anche la Fiorentina... Dalle parole del giornalista arriva una sorta di frecciatina verso tutti i casi (di cui fanno parte Vlahovic e Donnarumma per esempio) in cui la trattativa sul prolungamento ha avuto un esito diverso:

"Rinnovo significa “giocherà per sempre con l’Inter?”. Magari sì, oppure no, si vedrà, di sicuro vuol dire conoscere il significato del termine “rispetto”. Ecco, diciamo così, in futuro difficilmente Lautaro verrà fischiato a San Siro dai tifosi dell’Inter. Si chiamano scelte."