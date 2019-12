Rachid Ghezzal e Riccardo Sottil, secondo le premesse iniziali, dovevano essere gli osservati speciali della sfida casalinga contro il Cittadella, valida per il quarto turno di Coppa Italia. I due esterni d’attacco, inevitabilmente, sono tra quelli che hanno subito maggiormente il passaggio al 3-5-2 durante l’inizio di stagione. Il loro minutaggio è stato limitato rispetto alle aspettative, spesso hanno dovuto adattarsi alle esigenze tattiche della squadra a partita in corso. Ieri sono partiti entrambi dal primo minuto, nello schieramento tattico più congeniale al loro modo di intendere calcio, il 4-3-3.

Sottil a sinistra e Ghezzal a destra, con la possibilità di rientrare verso l’interno sul piede dominante per creare maggiori pericoli. Il giovane italiano ha risposto presente con numerose percussioni offensive, regalando un prezioso assist a Benassi dopo aver recuperato personalmente il pallone. Soltanto l’espulsione per fallo da ultimo uomo di Venuti è riuscito a fermarlo, in quanto richiamato in panchina (tra numerose polemiche prontamente ricucite dallo stesso Montella) per far posto a Lirola.

Anche la partita di Ghezzal è stata positiva, seppur con qualche dettaglio da metter a posto in vista di sfide più impegnative. In fase offensiva è stato una spina nel fianco nella difesa del Cittadella, servendo palloni importanti ai compagni di squadra, come il preciso assist per il secondo gol di Benassi. Tuttavia, in fase di costruzione, sono stati numerosi i palloni persi in favore della squadra avversaria. Considerando il valore limitato della compagine veneta e la loro scarsa pressione sul portatore di palla, può essere considerato un aspetto del gioco da implementare in allenamento.