Franchi, prezzi agevolati per Fiorentina-Verona: tutte le info

La Fiorentina incontra l’Hellas Verona, domenica al Franchi, nella 28° giornata di campionato Serie A: le info sui biglietti

Pochi giorni dopo la Semifinale di andata di Coppa Italia, la Fiorentina incontra l’Hellas Verona, in campo al Franchi Domenica 6 Marzo alle ore 15.00, nella 28° giornata di campionato Serie A Tim. Prezzi agevolati per questa partita - informa la società gigliata - sono un ottimo spunto per le famiglie che vorranno portare i loro figli allo stadio. In particolar modo gli Under 14 potranno avere il biglietto gratuito in Curva Fiesole e in Curva Ferrovia e a 5€ negli altri settori. La vendita dei biglietti avrà inizio Mercoledì 2 Marzo alle ore 11:00 e fino ad inizio gara di Domenica 6 Marzo.