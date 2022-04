Franchi: in arrivo ricorso contro la scelta del Comune?

Ci sarebbero problemi per la scelta del Comune di Firenze fatta per il progetto del nuovo stadio Franchi. Ecco cosa potrebbe accadere.

Secondo quanto riferito da Manfredi Pontello dagli studi di Italia 7 sarebbe stata inviata al Comune di Firenze un'istanza in via di autotutela sulla questione stadio Franchi. Ma cosa significa in pratica: tutto questo dovrebbe portare ad un ricorso presso il Tar da parte di uno dei due studi che erano stati esclusi dalla 'short list' per vizio di forma. Lo stesso studio aveva intenzione di presentare subito un ricorso ma nel PNRR è presente una norma che 'anestetizza' questi possibili ricorsi, ma non li vieta del tutto. Vedremo se questa notizia verrà confermata nei prossimi giorni e quali potrebbero essere le conseguenze.