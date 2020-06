“Franchi, curve orrende da buttare giù e poi ristrutturazione contemporanea. A Campi… “

Jacopo Mazzei, manager fiorentino, è amministratore delegato di Rdm, consigliere di Toscana Aeroporti e della Fondazione Palazzo Strozzi. Al Corriere Fiorentino ha parlato anche del tema stadio:

La soluzione di Campi Bisenzio non rischia di confliggere con la nuova pista? Enac ha sottolineato delle incompatibilità, che starà alla Regione dirimere. Su questo ci dovrà essere chiarezza. Quanto al sindaco Dario Nardella, l’avevo avvisato che l’operazione Mercafir era complessa e lunga, un percorso che rischiava di saltare, come poi è stato. Semmai mi chiedo perché Soprintendenza e Ministero si oppongano alla ristrutturazione del Franchi: salvando la Torre di Maratona e le scale elicoidali, si potrebbero buttare giù quelle curve orrende e ristrutturare un edificio storico in chiave contemporanea. Diventerebbe un’attrazione, un’icona mondiale. Il progetto di Casamonti era bellissimo.