Franchi, 100% solo sulla carta? “C’è ancora posto, ci aspettavamo di più”

I tifosi hanno ancora tempo per acquistare il proprio biglietto

"La vendita sta andando bene ma non benissimo, ci aspettavamo qualcosa di più, forse è la paura del meteo ma mi dicono che non ci dovrebbe essere rischio di pioggia. Allo stato attuale siamo sui 21mila spettatori attesi. Le biglietterie sono aperte stasera fino alle 18 e domani dalle 9 alle 18, con possibilità di acquistare online. C'è posto dappertutto, anche in Curva. 626 sono gli empolesi che attendiamo al momento, ne possiamo ricevere fino a 1200".