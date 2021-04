Franceschini: “Franchi tra i 14 interventi strategici per la ripresa del Paese”

Così il Ministro della Cultura all'Ansa

"La cultura darà un grande contributo alla ripresa del Paese": lo dice il ministro Dario Franceschini. L'obiettivo, fa notare il ministro, è quello di incrementare il livello di attrattività del sistema culturale e turistico del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali. In particolare si tratta di 4,275 miliardi di euro a cui si sommano nel Fondo Complementare gli investimenti del Piano Strategico Grandi attrattori culturali, per 1,460 miliardi per 14 interventi. Si va dalle piattaforme e le strategie digitali per il patrimonio culturale, al miglioramento dell'efficienza energetica di cinema, teatri, musei. La rigenerazione dei tanti piccoli borghi di cui è cosparsa l'Italia, la messa in sicurezza delle chiese di torri e campanili con il Recovery Art. Dalla protezione e la valorizzazione del patrimonio rurale allo sviluppo della industria cinematografica con investimenti anche per Cinecittà e per il Centro sperimentale di cinematografia. Da piani di intervento per favorire la ripresa dei settori creativi a 14 interventi strategici per i "Grandi attrattori", da Porto Vecchio di Trieste allo Stadio Franchi di Firenze , dal recupero dell'ex Complesso della Manifattura Tabacchi di Palermo dal Museo del Mediterraneo Waterfront a Reggio Calabria, dal restauro della Colombaia a Trapani al recupero del Real Albergo dei Poveri a Napoli.