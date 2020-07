“Braccia penzolanti, Franck Ribery sbuffa. E’ immagine di gran parte della sua stagione, visto che molti dei giocatori nella rosa della Fiorentina non sono al suo livello”.

France Football ci va giù in maniera pesante con i viola, e rincara la dose: “E se meritasse di meglio?” Nonostante i 37 anni e le tante partite sulle spalle, il francese ha ancora l’atteggiamento di un bambino affamato di gioco e spettacolo il cui livello, come riporta la prestigiosa rivista transalpina, “è più alto del triste tredicesimo posto dei viola“.

Infine, la provocazione: “Se Ribéry se ne andrà, il furto con scasso sarà una scusa e non la ragione della sua partenza. Ogni volta che è sul campo, ti rendi conto di quanto sia frustrato che nessuno in questa squadra raggiunga il suo livello“.

Insomma, in Francia criticano la scelta dell’ex Bayern Monaco di aver scelto il progetto Fiorentina, una squadra tecnicamente troppo scarsa anche per un giocatore così in là con l’età, ma che in campo riesce sempre a fare la differenza.