Fra Firenze e Milano, la lunga settimana di Pradè: farà più di tre operazioni

E’ iniziata l’ultima settimana di calciomercato [CLICCA], per la Fiorentina sarà la più calda. Fino ad oggi Pradè si è già mosso con decisione per rinforzare la rosa, ma avverrà ancora molto al punto che le operazioni saranno più di tre. Guardiamole nel dettaglio. La priorità è un esterno offensivo, tutto sembra spingere verso De Paul (LA SCHEDA). Abile sia a destra che a sinistra, ma anche nel ruolo di centrale, l’argentino potrebbe diventare una doppia risorsa. In carriera ha agito anche da mezzala a metà campo, zona che la Fiorentina sa bene di dover irrobustire con qualità. Resta forte anche la candidatura di Raphinha dello Sporting Lisbona (LA SCHEDA): alle cifre adeguate un’operazione non escluderebbe l’altra. Anzi: per i dirigenti viola arrivare a questi due giocatori sarebbe il massimo proprio perché De Paul potrebbe agire anche partendo da più dietro.

Torniamo al centrocampo: Pradè è a caccia di un profilo ibrido, serve un giocatore che sappia spingersi in avanti ma coprire. Che sappia inventare ma anche recuperare palla. Il giocatore di riferimento per caratteristiche è Borja Valero. A proposito: nelle ore finali del mercato anche per lui potrebbe esserci un nuovo tentativo. Ma tutto dipenderà dalle richieste di ingaggio e dell’Inter. Coi nerazzurri si parlerà in queste ore, ormai lo scambio di prestiti fra Dalbert (LA SCHEDA) e Biraghi è ad un passo dalla realizzazione.

Infine la difesa: Ceccherini andrà via, il Brescia è in pole. Il giocatore e la compagna hanno confermato agli amici che esiste la possibilità di lasciare Firenze. Più per volontà del club che del centrale stesso, aggiungiamo noi. Per sostituirlo ci sono varie idee, la Fiorentina vuole un calciatore pronto e già inserito nelle dinamiche del campionato italiano. Lorenzo Tonelli del Napoli sarebbe l’intervento ritenuto perfetto. In tutto questo non vanno dimenticate le uscite: Cristoforo, Dabo ed Eysseric sono in cerca di una squadra. Thereau invece sembra intenzionato a voler rimanere a Firenze, anche da escluso dal progetto tecnico.