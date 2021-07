FOTO VN – Una delegazione del Foligno studia la Fiorentina

Una delegazione del Foligno è già presente al "Benatti" di Moena, per studiare la Fiorentina di Italiano, avversaria nell'amichevole delle 17

Amichevole sì, ma stasera il Foligno non arriverà impreparato. Come si vede nella foto scattata dal nostro inviato, alcuni componenti dello staff degli avversari odierni (calcio d'inizio ore 17) sono presenti già stamani al "Cesare Benatti" di Moena, per studiare la rifinitura della Fiorentina di Mister Vincenzo Italiano.