FOTO VN – Qui centro sportivo: Pradè e Branchini in attesa di Cutrone per la firma sul contratto

Il Ds viola Daniele Pradè insieme all’agente Giovanni Branchini si trova all’interno del centro sportivo della Fiorentina. Entrambi restano in attesa di Patrick Cutrone che sta svolgendo le visite mediche di rito. Non appena sarà ultimato l’iter, l’attaccante metterà la firma sul contratto che lo legherà alla società viola fino al 2025. Oggi pomeriggio il giocatore si allenerà con i compagni e per la partita contro la Spal dovrebbe già figurare nell’elenco dei convocati.