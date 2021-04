Un'immagine significativa scattata al termine di Fiorentina-Juventus

L'armonia ritrovata della Fiorentina, insieme ai punti fondamentali per portare a termine questa stagione piuttosto complicata, forse sta tutta in questa fotografia scattata come sempre da Fotocronache Germogli con l'abbraccio fra il piccolo Beppe Iachini e Dusan Vlahovic che al suo confronto sembra un gigante.