C’è anche David Hancko fra i possibili esuberi di Montella. Il difensore slovacco, che oggi si è allenato a parte non essendo partito con la squadra verso Montecatini. Il suo entourage, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha fatto capire che non è stato definito niente e ogni incontro per il futuro bisognerà riparlarne.