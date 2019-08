FOTO & VIDEO VN – Ecco Dalbert, primo allenamento con la maglia viola. Con Ribery e Boateng…

Inizia l’avventura in viola di Dalbert. Il nuovo esterno mancino della Fiorentina, insieme ai compagni di squadra, ha lasciato il centro sportivo per allenarsi allo stadio Franchi. Nella foto di Violanews.com lo potete vedere con la maglia viola di allenamento. In basso invece il video in cui si vede il nuovo giocatore con Ribery e Boateng.