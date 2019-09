FOTO VN- Commisso incontra anche l’assessore Vannucci

Girandola di incontri per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, impegnato a lavorare per le nuove strutture della società viola. Tra le tante persone incontrate oggi c’è anche l’assessore del comune di Firenze Andrea Vannucci, che si occupa anche di tradizioni popolari. L’incontro fra loro infatti non è avvenuto per motivi legati allo stadio o al centro sportivo. Vannucci infatti ha accompagnato una delegazione dei Bandierai degli Uffizi che ha voluto donare un statua raffigurante il Marzocco al presidente viola.