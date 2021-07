FOTO VN – Callejon si rimette in moto: palestra per lo spagnolo

Callejon sta recuperando dalla brutta botta di domenica scorsa

Una buona notizia dopo la botta subita domenica: Josè Callejon sta pedalando sulla cyclette in palestra, in attesa del via libera per tornare in campo coi compagni. Lo spagnolo ha accusato una forte contusione dopo la collisione col palo in occasione del gol dell'1-0 contro la Polisportiva C4 Foligno.