FOTO VN – Biraghi abbandona il campo prima della partitella finale

Biraghi esce dal campo sconsolato, al suo posto comincia la partita Gori con Duncan che fa il terzino

Come si può notare nella foto targata Violanews, Cristiano Biraghi ha lasciato anzitempo il terreno di gioco del Benatti di Moena con fare sconsolato. Il terzino viola si toccava l'adduttore, e anche in mattinata aveva accusato qualche problema di questo genere. Anche Igor è uscito per fare spazio a Frison, ma in maniera meno allarmante.