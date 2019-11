FOTO VN – Barone attivissimo in tribuna: prima a colloquio con Gozzi, poi con Bigica

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è ovviamente presente allo stadio Franchi, per seguire l’amichevole dei viola contro la Virtus Entella. Durante il riposo, il dirigente gigliato si è intrattenuto per alcuni minuti prima con Antonio Gozzi, presidente del club ligure, e dopo con Emiliano Bigica, anche lui presente in tribuna autorità. Chissà che con Gozzi non possa nascere un’opportunità in chiave mercato, magari mandando a giocare a Chiavari qualche esubero o giovane viola.